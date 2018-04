Durch ein 3:0 holte sich Viktoria Buchholz drei Punkte beim SV Sonsbeck.

Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Während beim SV Sonsbeck diesmal Fuchs und Tenbruck für Efthimiou und Leurs begannen, standen bei der Viktoria van Berk und Altomonte statt Piwetz und Schröder in der Startelf. Maurice Rybacki trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Gianluca Altomonte versenkte die Kugel zum 2:0 für Viktoria Buchholz (37.) Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Eigentlich war Sonsbeck schon geschlagen, als Tim Ramroth das Leder zum 0:3 über die Linie beförderte (49.). Mit dem Schlusspfiff durch Gianluca Röttgen stand der Auswärtsdreier für Buchholz. Man hatte sich gegen den SV Sonsbeck durchgesetzt.

In der Tabelle liegt Sonsbeck nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Vor vier Spielen bejubelte der Gastgeber zuletzt einen Sieg. Wo beim SV Sonsbeck der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition der Viktoria aus und bringt eine Verbesserung auf Platz 16 ein. Durch den klaren Erfolg über Sonsbeck ist Viktoria Buchholz weiter im Aufwind. Buchholz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 18 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Nächster Prüfstein für den SV Sonsbeck ist der VfL Repelen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Die Viktoria misst sich zur selben Zeit mit dem PSV Wesel-Lackhausen.