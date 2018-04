Am Sonntag trafen der VfL Kemminghausen und der SV Hilbeck aufeinander.

Das Match entschied Kemminghausen mit 2:1 für sich. Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Hilbeck war im Hinspiel gegen den VfL Kemminghausen zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei Kemminghausen diesmal Stärk, Bednarek, Spichal und Lüdtke für Hill, Schürmann, Hammoud und Jänicke auf. Der SV Hilbeck setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

Für das erste Tor sorgte Moritz Köhler. In der 13. Minute traf der Spieler von Hilbeck ins Schwarze. Nach nur 30 Minuten verließ Finn Köhler vom Gast das Feld, Marcel Jablonski kam in die Partie. Die Hilbecker hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Entschieden war noch gar nichts, und so kam der VfL Kemminghausen in der Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich durch Markus Bednarek wieder an den SV Hilbeck heran (61.). Bei Kemminghausen kam Marcos Hill für Armin Ljakic ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (77.). Hill sicherte dem Gastgeber vor 120 Zuschauern in der 90. Minute das zweite Tor. Letzten Endes ging die Kemminghausener im Duell mit Hilbeck als Sieger hervor.

Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der VfL Kemminghausen endlich wieder einmal drei Punkte. Kemminghausen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, sieben Unentschieden und zwölf Pleiten. Im Klassement macht der VfL Kemminghausen einen Satz und rangiert nun auf dem elften Platz.

Der SV Hilbeck baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Hilbeck musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Hilbeck insgesamt auch nur acht Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt Hilbeck in der Tabelle auf Platz 13. Der SV Hilbeck musste schon 63 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Am Sonntag muss Kemminghausen bei der SpVgg Horsthausen ran, zeitgleich wird Hilbeck von SW Wattenscheid in Empfang genommen.