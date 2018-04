Beim SV Burgaltendorf holten sich die SF Hamborn 07 eine 0:2-Schlappe ab.

Im Hinspiel hatte Hamborn die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Burgaltendorf nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Viefhaus, Eckert, Kuhlmann und Valaev statt Sous, Köfler, Soltani und Zweck. Auch die Löwen tauschte auf einer Position. Surkau stand für Rademacher in der Startformation.

Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Frisch zurück aus der Kabine? Zumindest brachte der SV Burgaltendorf durch Kevin Sokhan-Sanj den Ball in der 51. Minute erfolgreich im gegnerischen Netz unter, sodass es fortan 1:0 aus der Perspektive des Gastgebers hieß. Thimo Sous, der von der Bank für Malte Eckert kam, sollte für neue Impulse beim Aufsteiger sorgen (63.). Für das 2:0 von Burgaltendorf sorgte Sous, der in Minute 70 zur Stelle war. Am Ende verbuchte die Burgaltendorfer gegen die SF Hamborn 07 einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt der SV Burgaltendorf auf Platz acht.

Hamborn hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Der Gast musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hamborner Löwen insgesamt auch nur neun Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Am 29.04.2018 reist Burgaltendorf zur nächsten Partie zum ESC Rellinghausen. Die Löwen treffen im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die SF Niederwenigern.