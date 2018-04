Der ESC Rellinghausen kam im Gastspiel beim SV Hönnepel-Niedermörmter trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Der vermeintlich leichte Gegner war Hönnepel mitnichten. Der Gastgeber kam gegen Rellinghausen zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der ESC hatte mit 3:0 gewonnen.

Der SV Hönnepel-Niedermörmter nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Buttgereit, Simsek und Plum statt Schneider, Trienenjost und Raczka. Auch Rellinghausen tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Haase und Neuse für Nipken und Orlic in der Startformation.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hönnepel schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Ahmed Can Simsek zum 1:0. Zur Pause behielt der Absteiger die Nase knapp vorn. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 60. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Denis Dluhosch spielte Björn Homberg beim ESC weiter. Der SV Hö-Nie musste den Treffer von Martin Schüring zum 1:1 hinnehmen (67.). Am Ende stand es zwischen dem SV Hönnepel-Niedermörmter und dem ESC Rellinghausen pari.

Mit dem Gewinnen tat sich Hönnepel zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Hö-Nie den 15. Platz in der Tabelle ein.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Rellinghausen auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Der SV Hönnepel-Niedermörmter ist am Mittwoch (20:00 Uhr) beim VfL Rhede zu Gast. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des ESC und dem SV Burgaltendorf.