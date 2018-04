Am Sonntag verbuchte der VfL Rhede einen 3:1-Erfolg gegen den PSV Wesel-Lackhausen.

Das Hinspiel bei Rhede hatte Wesel-Lackhausen schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Gastgeber Begic für Giese auflief, starteten beim VfL Göring und Lechtenberg statt Versteegen und Heller. Ein Doppelpack brachte den VfL Rhede in eine komfortable Position: Meikel Junker war gleich zweimal zur Stelle (21./26.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Als Oliver Tüshaus in der 59. Minute für Bodo Teriete auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Vor 100 Besuchern gelang Admir Begic in der 67. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den PSV Wesel-Lackhausen. Mit dem 3:1 sicherte Junker Rhede nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (82.). Die 1:3-Heimniederlage von Wesel-Lackhausen war Realität, als Schiedsrichter Fabian Spitzer die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält die Weseler den zehnten Tabellenplatz. Mit dem Gewinnen tat sich der PSV zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Durch die drei Punkte verbessert sich der VfL im Tableau auf die elfte Position. Nach fünf sieglosen Spielen ist der Gast wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Der VfL Rhede bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, sechs Unentschieden und 13 Pleiten. Der PSV Wesel-Lackhausen ist am Sonntag (15:00 Uhr) bei Viktoria Buchholz zu Gast. Das nächste Mal ist Rhede am 25.04.2018 gefordert, wenn der SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast ist.