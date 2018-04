Für den FC Frohlinde gab es in der Auswärtspartie gegen den VfB Günnigfeld nichts zu holen.

Frohlinde verlor mit 1:4. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Günnigfeld mit drei Änderungen. Diesmal begannen Doumbia, Dilek und Turan für Sow, Winschewski und Schreier. Auch der FC Frohlinde baute die Anfangsaufstellung auf einer Position um. So spielte Liskunov anstatt Flaczek.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfB Günnigfeld schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Maximilian Schreier zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des Gastgebers. Mit einem Wechsel – Alexander Schreier kam für Maximilian Schreier – startete die Günnigfelder in Durchgang zwei. Für das 2:0 von Günnigfeld sorgte Kevin Wrede, der in Minute 58 zur Stelle war. Den Vorsprung des VfB Günnigfeld ließ Marvin Fahr in der 60. Minute anwachsen. Gökhan Turan vollendete zum vierten Tagestreffer in der 61. Spielminute. Dietrich Liskunov erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für Frohlinde. Wenig später kamen Marcel Erdmann und Eren Ayaz per Doppelwechsel für Kevin Brewko und Dennis Lauth auf Seiten des Gastes ins Match (68.). Mit dem Schlusspfiff durch Christoph Fischer (Dorsten) gewann Günnigfeld gegen den FC Frohlinde.

Im Tableau hat der Sieg des VfB Günnigfeld keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs.

Trotz der Niederlage behält Frohlinde den elften Tabellenplatz. Der Aufsteiger kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Günnigfeld dagegen schon 44 Punkte auf dem Konto hat. Der VfB Günnigfeld tritt kommenden Sonntag um 15:15 Uhr beim Hombrucher SV an. Bereits drei Tage vorher reist der FC Frohlinde zu SW Wattenscheid.