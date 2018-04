Der SV Herbede kam gegen den SV Wanne 11 mit 0:5 unter die Räder.

Das Hinspiel hatte Wanne mit 1:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der SV Herbede mit drei Änderungen. Diesmal begannen Szappanos, Ferber und Hope für Bucurenciu, Buth und Hammouda. Auch Wanne baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Gidaszewski, Maiwald und Drews anstatt Maiwald, Närdemann und Oberc.

Niclas Maiwald war zur Stelle und markierte das 1:0 des SV Wanne 11 (28.). Peter Adamek versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (38.) Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Anstelle von Benjamin Homann war nach Wiederbeginn Gianluca Silberbach für Herbede im Spiel. Den Vorsprung von Wanne ließ Antonio Curic in der 65. Minute anwachsen. Die letzten Zweifel der 60 Zuschauer am Sieg des SV Wanne 11 waren ausgeräumt, als Devin Hyna in der 75. Minute das 4:0 schoss. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Adamek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). Wanne überrannte den SV Herbede förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durch diese Niederlage fällt Herbede in der Tabelle auf Platz acht. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen den SV Wanne 11 kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Herbede festigte Wanne den zweiten Tabellenplatz. Der SV Wanne 11 ist seit drei Spielen unbezwungen. Erfolgsgarant von Wanne ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 97 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Während Herbede am Donnerstag, den 26.04.2018 (19:00 Uhr) bei der SF Bochum-Linden gastiert, steht für den SV Wanne 11 drei Tage später (15:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit der TuS Harpen auf der Agenda.