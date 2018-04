Phönix Bochum verbuchte einen 3:2-Arbeitssieg gegen den FC Neuruhrort.

Die Ausgangslage sprach für Bochum, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel bei Neuruhrort hatte Phönix schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Während bei Phönix Bochum diesmal Dirsus und Späthe für Zaatani und Hauser begannen, stand beim FC Neuruhrort Badermann statt Wagner in der Startelf. Für den Führungstreffer von Neuruhrort zeichnete Tobias Sassenroth verantwortlich (20.). 110 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bochum schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Andre Seifert zum 1:1. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Beim FC Neuruhrort kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jerome Noel In't Veen für Paul-Simon Freyer in die Partie. In't Veen machte in der 65. Minute das 2:1 des Gastes perfekt. Seifert schockte Neuruhrort und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Phönix (70./85.). Schließlich strich Phönix Bochum die Optimalausbeute gegen den FC Neuruhrort ein.

Durch den Erfolg rückt Bochum auf die fünfte Position der Bezirksliga Westfalen 10 vor.

Neuruhrort musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Neuruhrort insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Phönix – Neuruhrort bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung des FC Neuruhrort stimmt es ganz und gar nicht: 74 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Neuruhrort steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Phönix Bochum mit aktuell 41 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Nächster Prüfstein für Bochum ist der SC Weitmar 45 auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Der FC Neuruhrort misst sich zur selben Zeit mit dem SV Herbede.