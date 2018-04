Der SC Weitmar 45 erreichte einen 3:0-Erfolg bei SW Eppendorf.

Eppendorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel bei Weitmar hatte SW Eppendorf schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei SW Eppendorf Schanze, Ugur und Behnam-Nejad für Lorek, Tasbas und Missun aufliefen, starteten bei Weitmar Dahms, Murru, Omidvand, Neuber und Feistner statt Wozniak, Sahlmen, Scharpenberg, Göksen und Leiendecker.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Weitmar 45 bereits in Front. Lucca Scheuren markierte in der zweiten Minute die Führung. Eppendorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Weitmar hatte bis zur Pause Bestand. In der 59. Minute wurde Tim Schulte für Rouven Strehlau eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Dennis Berg beseitigte mit seinen Toren (60./73.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Weitmar 45. Als Schiedsrichter Cynthia Günther (Bochum) die Begegnung schließlich abpfiff, war SW Eppendorf vor heimischer Kulisse mit 0:3 geschlagen.

Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Vor vier Spielen bejubelte die Eppendorfer zuletzt einen Sieg. Eppendorf musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SW Eppendorf insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Weitmar bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. Eppendorf trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den DJK Adler Riemke. Der SC Weitmar 45 hat nächste Woche Phönix Bochum zu Gast.