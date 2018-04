Am Sonntag trennten sich die SF Bochum-Linden und die TuS Kaltehardt unentschieden mit 1:1.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Kaltehardt war im Hinspiel gegen Bochum-Linden zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Bochum-Linden nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Kherlopian, Otto, Berger und Hoxha statt Steffen, Vogel, Duah und Scheele. Auch Kaltehardt tauschte auf drei Positionen. Dort standen Braun, Wilde und Ladwig für Grote, Odrost und Polanik in der Startformation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Bis zur ersten personellen Änderung, als Kai Vogel Haris Abdulahovic ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (58.). Nach 69 Minuten bejubelten die 60 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für die SF Bochum-Linden durch Sevag Kherlopian. Patrick Polanik, der von der Bank für Peter Küsgen kam, sollte für neue Impulse bei der TuS Kaltehardt sorgen (76.). Kurz vor Ultimo war noch Polanik zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gastes verantwortlich (84.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Tobias Koll (Hagen) die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Bochum-Linden bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Seit sechs Spielen wartet der Gastgeber schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Mit erst 28 erzielten Toren hat der Absteiger im Angriff Nachholbedarf.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Kaltehardt den zwölften Platz in der Tabelle ein. Die Kaltehardter ist seit drei Spielen unbezwungen. Das nächste Mal ist die SF Bochum-Linden am 26.04.2018 gefordert, wenn der SV Herbede zu Gast ist. Am 29.04.2018 empfängt die TuS Kaltehardt in der nächsten Partie den DJK Adler Riemke.