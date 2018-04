Die TuS Hattingen verbuchte einen 1:0-Arbeitssieg gegen die TuS Harpen.

Den großen Hurra-Stil ließ Hattingen vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der TuS Harpen Kleina, Gerstemeier, Pras und Jankowski für Jasinski, Kovatsch, Bracht und Harkort aufliefen, starteten bei Hattingen Hofmann, Aydin und Geik statt Cheuffa Ngayawou, Höhmann und Kouatche.

Sertac Dogan brachte die TuS Hattingen in der 38. Minute in Front. Ein Tor auf Seiten des Gastes machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Bis zur ersten personellen Änderung, als Leon Platzmann Dennis Gerstemeier ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (62.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Die Situation bei Harpen bleibt angespannt. Gegen Hattingen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Trotz der Niederlage behält die TuS Harpen den zehnten Tabellenplatz.

Die TuS Hattingen ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Hattinger macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Harpen zum SV Wanne 11, gleichzeitig begrüßt Hattingen den BV Herne-Süd auf heimischer Anlage.