Nichts zu holen gab es für den SSV Mühlhausen-Uelzen bei Mengede 08/20.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 1:0. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Mühlhausen-Uelzen mit 3:2 gesiegt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Mengede 08/20 mit fünf Änderungen. Diesmal begannen Tsalakopoulos, Piskorz, Klein, Behr und Guthardt für Siebert, Kleine Rumberg, Diwisch, Joppien und Schulze. Auch Mühlhausen-Uelzen baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Akdeniz und Hoffmann anstatt Moussa und Hutmacher.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mengede schlägt – bejubelten in der 37. Minute den Treffer von Jan Lucas Wilczynski zum 1:0. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Stephen Hutmacher in der 71. Minute für Justin Braun eingewechselt wurde. In der 81. Minute stellte der SSV Mühlhausen-Uelzen personell um: Per Doppelwechsel kamen Marcel Böhme und Mauritz Kruse auf den Platz und ersetzten Sebastian Schnee und Jan Pfeffer. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, sodass Mengede 08/20 der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn genügte.

Die drei Punkte bringen den Absteiger in der Tabelle voran. Die Mengeder liegt nun auf Rang 15. Mengede kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 14 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz.

Trotz der Niederlage behält Mühlhausen-Uelzen den zehnten Tabellenplatz. Der Gast baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) reist Mengede 08/20 zu BSV Schüren, gleichzeitig begrüßt der SSV Mühlhausen-Uelzen Firtinaspor Herne auf heimischer Anlage.