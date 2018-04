Gegen den BSV Schüren holte sich der SV Zweckel eine 1:3-Schlappe ab.

Schüren ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 5:1 gewonnen.

Während beim SVZ diesmal Ayhan, Vasic und Özbicerler für Kartschall, Qubailis und Meinberg begannen, standen bei Schüren Bastürk und El Moudni statt Menneke und Balihadzic in der Startelf. BSV Schüren erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Santiliano Braja traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Ligaprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Pjer Radojcic (5.). Nach nur 25 Minuten verließ Dario Schierenberg vom SV Zweckel das Feld, Bünyamin Ertürk kam in die Partie. Abdelkarim Bouzerda baute den Vorsprung von Schüren in der 32. Minute aus. Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für BSV Schüren in die Pause. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 61. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Onur Özbicerler spielte Kevin Klein bei Zweckel weiter. Julian Hahn (Bochum) beendete das Spiel und damit schlug Schüren den SVZ auswärts mit 3:1.

Die Situation des SV Zweckel ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen BSV Schüren handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein. Zweckel musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Absteiger bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. 24:85 – das Torverhältnis des SVZ spricht eine mehr als deutliche Sprache.

In den letzten fünf Partien ließ Schüren zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs. Nach dem Dreier gegen den SV Zweckel führt BSV Schüren das Feld der Landesliga Westfalen 3 an. Erfolgsgarant von Schüren ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 69 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Am kommenden Sonntag trifft Zweckel auf die TuS Wiescherhöfen, BSV Schüren spielt am selben Tag gegen Mengede 08/20.