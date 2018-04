Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Obersprockhövel und die TuS Wiescherhöfen mit dem Endstand von 6:0.

Obersprockhövel ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Wiescherhöfen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Beim SC Obersprockhövel standen diesmal Knieps und Najdanovic statt Aydin und Maschotta auf dem Platz. Auch die TuS Wiescherhöfen veränderte die Startelf und schickte Bouaid für Kodaman auf das Feld. In der 38. Minute verwandelte Ismael Diaby vor 120 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für Obersprockhövel. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des Gastgebers. Frisch zurück aus der Kabine? Zumindest brachte die Obersprockhöveler durch Moritz Schrepping den Ball in der 47. Minute erfolgreich im gegnerischen Netz unter, sodass es fortan 2:0 aus der Perspektive des SC Obersprockhövel hieß. Leon Tank brachte Obersprockhövel in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (71.). Das 4:0 für den SC Obersprockhövel stellte Schrepping sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Dominik Maschotta baute den Vorsprung von Obersprockhövel in der 81. Minute aus. Gordon Zebrowski besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SC Obersprockhövel (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Obersprockhövel am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wiescherhöfen.

Im Tableau hat der Sieg des SC Obersprockhövel keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Obersprockhövel ist seit vier Spielen unbezwungen.

In der Tabelle liegt die TuS Wiescherhöfen nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. In der Verteidigung des Aufsteigers stimmt es ganz und gar nicht: 63 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nächster Prüfstein für den SC Obersprockhövel ist der FC Frohlinde auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Wiescherhöfen misst sich zur selben Zeit mit dem SV Zweckel.