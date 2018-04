Wacker Obercastrop erteilte Westfalia Langenbochum eine Lehrstunde und gewann mit 5:0.

Im Hinspiel hatte Langenbochum einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Der Gastgeber nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Budde statt Bothe. Auch die Westfalia tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Rippel, Außem, Bachmann, Portmann und Peters für Stemmer, Widera, Beuting, Bendig und Siala in der Startformation.

300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Wacker schlägt – bejubelten in der 34. Minute den Treffer von Stefan Kitowski zum 1:0. Kurz vor der Pause traf Elvis Salja für den Spitzenreiter (42.). Bis Schiedsrichter Yannick Rupert (Dortmund) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Sascha Schröder von Wacker Obercastrop den Platz. Für ihn spielte Phil Rosenkranz weiter (48.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Rosenkranz, als er das 3:0 für Obercastrop besorgte (56.). Salja gelang ein Doppelpack (60./79.) und schraubte das Ergebnis auf 5:0 hoch. Am Schluss schlug Wacker Westfalia Langenbochum vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Wacker Obercastrop ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Obercastroper sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 17 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Erfolgsgarant von Obercastrop ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 90 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Trotz der Niederlage fällt Langenbochum in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Der Gast baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz der Westfalia hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Langenbochumer bisher 15 Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Wacker zu Westfalia Gelsenkirchen, gleichzeitig begrüßt Westfalia Langenbochum Blau Gelb Schwerin auf heimischer Anlage.