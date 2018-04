Beim SV Sodingen laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Während viele Leistungsträger bereits ihre Zusage gegeben haben, freut sich der SVS auch über zwei Neuzugänge.

Der SV Sodingen steht vor den Wochen der Wahrheit: Als aktueller Tabellenvierter dürfen die Herner ihren Blick sechs Spieltage vor dem Saisonende durchaus noch nach ganz oben richten. Sieben Zähler trennen die Grün-Weißen derzeit vom ersten Tabellenrang. Den besetzt aktuell der SV Horst-Emscher 08.

Besonders das Restprogramm gibt den Sodingern allen Grund, im Endspurt der Saison nochmal alles aus sich herauszuholen, denn: Nach dem 4:1-Erfolg gegen den FC Frohlinde trifft die Elf vom Holzplatz in den kommenden Wochen noch auf die direkte Konkurrenz. Wie etwa am kommenden Sonntag. Dann nämlich empfangen die Herner den Spitzenreiter SV Horst zum Topspiel.

Für Sportchef Tim Eibold steht deshalb fest: "Das Restprogramm hat es für uns noch einmal richtig in sich. Wir haben in dieser Saison leider im ein oder anderen Spiel unnötige Punkte liegen gelassen, aber: Die Jungs spielen eine richtig gute Rückrunde und haben einiges an Punkten aufgeholt.” Für den sich anbahnenden Saisonendspurt bedeutet das: “Wir bleiben dabei, dass wir von Spiel zu Spiel gucken und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Dann schauen wir, was dabei rauskommt", erklärte Sodingens Sportlicher Leiter im Gespräch mit dieser Redaktion. “Klar ist aber, dass wir uns den maximalen Erfolg wünschen. Der ist aber noch weit entfernt.”

Kapitän bleibt an Bord, Außenbahnspieler soll kommen

Für Eibold gibt es - wie jedes Jahr um diese Zeit - aber nicht nur in sportlicher Hinsicht alle Hände voll zu tun: "Wir stecken jetzt schon in den Vorbereitungen für den Cranger Kirmes Cup, der im Juli wieder ansteht. Dazu kommen natürlich auch die Kaderplanungen für die neue Saison."

Zumindest für letzteres hat er aber schon einiges getan: Viele Leistungsträger haben dem Sportchef bereits ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. "Der Großteil bleibt uns zum Glück erhalten. Absolute Leistungsträger wie unser Kapitän David Menke, Christian Mengert, Kai Patalla oder Tugrul Aydin bleiben in Sodingen", freute sich Eibold. Auch mit Nico Brehm, Naim Ajeti und Tim Kilian konnte der Landesligist bereits verlängern.

Derweil konnte Sodingens Organisator auch zwei erste Neuverpflichtungen in trockene Tücher bringen: Dennis Schulze-Adler wechselt zur Spielzeit 2018/2019 vom Holzwickeder SC nach Sodingen. "Ein Mann, der in der Zentrale alle Positionen besetzten kann", wie Eibold erklärte. Aus Westfalia Hernes A-Jugendabteilung wird sich zudem Torwarttalent Max Slaby zu den Grün-Weißen gesellen.

Dazu sind die Herner weiter auf der Suche nach einem neuen Mann für die Außenbahn. Eibold: "Wir suchen aktuell noch nach einem Spieler, der auf dem Flügel eingesetzt werden kann."