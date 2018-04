Es war die Sensation des Spieltags in der Regionalliga West. Die SG Wattenscheid 09 schickte den SV Rödinghausen mit 7:1 nach Hause und sicherte sich somit vorzeitig so gut wie sicher den Klassenerhalt.

Für dieses besondere Geburtstagsgeschenk fordert Kapitän Nico Buckmaier nun ein Essen vom Trainer. „Wir sind zwar erst am Freitag von Farat wegen seines Geburtstags zum Essen eingeladen worden, aber nach diesem Geburtstagsgeschenk muss er nochmal ran. Da kann er sich mal schön bei uns bedanken. Das wird teuer“, lachte Mannschaftskapitän Nico Buckmaier nach dem Kantersieg. Er meint: „Es ist vieles in unsere Richtung gegangen. Es war ein super Tag.“

Der Capitano selbst steuerte zwei Treffer bei. „Wir haben endlich mal eiskalt zugeschlagen. Dass wir spielerisch gut sind, wussten wir. Warum wir die PS in anderen Spielen nicht immer auf die Straße bekommen, ist eine andere Frage. Aber am Samstag hat alles gepasst. 7:1 – so etwas habe ich noch nicht erlebt.“

Noch wichtiger als die Bespaßung des Trainers wegen der vielen Treffer sei aber die Auswirkung des Erfolges für die Tabelle gewesen. „Es sieht jetzt gut aus“, rechnete Buckmaier vor. „Dass wir den Klassenerhalt vier Spieltage vor Schluss wohl klar gemacht haben, freut uns natürlich. Darauf haben wir das ganze Jahr hingearbeitet.“

Zwischen den ganzen Jubelarien war sogar Zeit für ein erstes, kurzes Saisonfazit. „Wir sind nie wirklich in akute Gefahr geraten. Da spricht für die Qualität der Mannschaft, trotz der Rahmenbedingungen, die wir hier vorfinden“, findet Buckmaier. Jetzt könne man mal etwas experimentieren. „Wir können jetzt den Jungs, die das ganze Jahr hinten dran waren, Spielpraxis geben. Das haben sie sich verdient. Sie haben immer voll mitgezogen. Gerade unsere zweite Reihe war enorm wichtig. Ohne die, spielt die erste Garde auch nicht gut.“

Und dann findet er ein zweites Argument für eine spendable Geste des Trainers, der ja auch Sportlicher Leiter ist: „Er kann jetzt frühzeitig die neue Saison planen.“ Toku selbst musste angesichts des Ansinnens seines Kapitäns schmunzeln: „Die Jungs sollen den Sieg mal nicht überbewerten.“ Der Coach fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich glaube, dass die Spieler eher mal dran sind, mir einen auszugeben.“ Ende offen.