Durch ein 4:1 holte sich der VfR Krefeld-Fischeln zu Hause drei Punkte.

Der Gast DSC 99 Düsseldorf hat das Nachsehen. Das Hinspiel hatte der Gastgeber beim DSC 99 Düsseldorf mit 3:0 für sich entschieden.

Während beim VfR diesmal Wiegers, Linser und Orlean für Cakir, Machnik und Reichardt begannen, standen beim DSC 99 Stefanovski, Nomiya, Lukelo Tshakulongo und Steingen Sosa statt Driouch, Murjikneli, Aydin und Matic in der Startelf.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Zum Seitenwechsel ersetzte Moritz Orlando Mink vom DSC 99 Düsseldorf seinen Teamkameraden Jonathan Lukelo Tshakulongo. Babacan Citak war zur Stelle und markierte das 1:0 des Gastes (53.). Eine starke Leistung zeigte Dustin Orlean, der sich mit einem Doppelpack für den VfR Krefeld-Fischeln meldete (57./70.). 67 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Krefeld-Fischeln schlägt – bejubelten in der 74. Minute den Treffer von Haktan Cakir zum 3:1. Den Vorsprung des VfR ließ Christian Sadlowski in der 87. Minute anwachsen. Schiedsrichter Tim Flores beendete schließlich das Spiel und somit kassierte Düsseldorf eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Der VfR Krefeld-Fischeln kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 17 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Durch den Erfolg rückt die Krefelder auf die 15. Position der Oberliga Niederrhein vor.

Der DSC 99 bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Niederrhein. Siege waren zuletzt rar gesät beim Schlusslicht. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück. Der Aufsteiger musste sich nun schon 25-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Düsseldorfer insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt der DSC 99 Düsseldorf den 18. Platz in der Tabelle ein. 31:96 – das Torverhältnis von Düsseldorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Krefeld-Fischeln zum 1. FC Monheim, tags zuvor begrüßt der DSC 99 die SSVg Velbert vor heimischer Kulisse.