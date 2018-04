Arminia Bielefeld erreichte einen 4:1-Erfolg bei Arminia Klosterhardt.

Das Hinspiel hatte Klosterhardt bei Bielefeld mit 2:1 für sich entschieden.

Der Aufsteiger startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Kern und Klemm liefen diesmal Husmann und Rouland auf. Kurz vor der Pause traf Joey Paul Müller für die Arminia (41.). Ein Tor auf Seiten des Gastes machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Olcay Yilmaz von Klosterhardt den Platz. Für ihn spielte Mert Yagci weiter (52.). Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Müller bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (55.). Rui-Jorge Monteiro-Mendes legte in der 62. Minute zum 3:0 für Arminia Bielefeld nach. In der 70. Minute stellte Arminia Klosterhardt personell um: Per Doppelwechsel kamen Said Dahoud und Thorben Kern auf den Platz und ersetzten Nathnael Scheffler und Hendrik Rouland. Yagci war es, der in der 75. Minute den Ball im Tor von Bielefeld unterbrachte. Kevin Schmidt stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für die Arminia her (86.). Letztlich feierte die Arminen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

In elf ausgetragenen Spielen kam Klosterhardt in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Klosterhardter musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Arminia Klosterhardt insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt Klosterhardt den 13. Platz in der Tabelle ein. 20:72 – das Torverhältnis von Arminia Klosterhardt spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Arminia Bielefeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch fünf Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Die Defensivleistung von Klosterhardt lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Bielefeld offenbarte Arminia Klosterhardt eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Am Sonntag muss Klosterhardt beim FC Schalke 04 ran, zeitgleich wird die Arminia vom VfL Bochum in Empfang genommen.