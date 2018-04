Für FC Wegberg-Beeck gab es in der Partie gegen Viktoria Köln, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Die Viktoria ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 7:0 gewonnen.

FC Wegberg-Beeck startete mit vier Veränderungen in die Partie: Post, Drevina, Czichi und Dagistan für Wilms, Holtby, Hasani und Tobor. Auch die Viktoria stellte um und begann mit Lanius, Kreyer und Nottbeck für Saghiri, Goralski und Wallenborn.

358 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Wegberg-Beeck schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Norman Post zum 1:0. Geschockt zeigte sich Viktoria Köln nicht. Nur wenig später war Felix Backszat mit dem Ausgleich zur Stelle (18.). Timm Golley trug sich in der 30. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Mike Wunderlich die Führung der Viktoria aus. Bis Schiedsrichter Tobias Severins den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Viktoria Köln konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der Viktoria. Hamza Saghiri ersetzte Backszat, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Sven Kreyer legte in der 76. Minute zum 4:1 für Viktoria Köln nach. Ein starker Auftritt ermöglichte der Viktoria am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Wegberg-Beeck.

Siege waren zuletzt rar gesät bei Wegberg-Beeck. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück. Der Gastgeber musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur fünf Siege und sieben Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 30 absolvierten Begegnungen nimmt FC Wegberg-Beeck den 17. Platz in der Tabelle ein. Im Angriff von Wegberg-Beeck herrscht Flaute. Erst 29-mal brachte FC Wegberg-Beeck den Ball im gegnerischen Tor unter.

Seit 20 Begegnungen hat Viktoria Köln das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die Viktoria hat nach dem souveränen Erfolg über Wegberg-Beeck weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von Viktoria Köln lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 65 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Am kommenden Dienstag trifft FC Wegberg-Beeck auf die Reserve von 1. FC Köln (19:30 Uhr), die Viktoria reist tags darauf zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund (19:00 Uhr).