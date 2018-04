SC Verl erreichte einen 3:0-Erfolg bei Westfalia Rhynern.

Rhynern war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Verl für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Am Ende hieß es für den Gast: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Westfalia Rhynern.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Rhynern die dritte Pleite am Stück. Der Gastgeber musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Schlusslicht insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt der Aufsteiger den 18. Platz in der Tabelle ein. Mit 80 Toren fing sich Westfalia Rhynern die meisten Gegentore in der Regionalliga West.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SCV seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her. Trotz des Sieges bleibt die Verler auf Platz neun. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SC Verl. Insgesamt erst 28-mal gelang es dem Gegner, Verl zu überlisten.

Die Defensivleistung von Rhynern lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SCV offenbarte Westfalia Rhynern eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Während Rhynern am Dienstag, den 24.04.2018 (19:30 Uhr) bei TuS Erndtebrück gastiert, steht für SC Verl einen Tag später (19:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit Wuppertaler SV auf der Agenda.