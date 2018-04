Die A-Jugend des MSV Duisburg durchläuft momentan einen Negativtrend. Der Klassenerhalt ist allerdings schon gesichert. Die Planungen für die kommende Saison laufen schon.

Lange ist es her, dass der MSV Duisburg einen Dreier einfahren konnte: Am 4. Februar holte die Mannschaft von Trainer Engin Vural beim 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen den letzten Sieg. Seitdem haben die Zebras alles andere als einen Lauf. Fünf Niederlagen und drei Unentschieden lautet die enttäuschende Bilanz der letzten zwei Monate. Die Negativserie aus vier Pleiten in Serie konnte der MSV am Samstag endlich stoppen. Zwar reichte es wieder nicht zu einem Sieg, beim 2:2-Unentschieden im Niederrheinderby bei Rot-Weiß Oberhausen wäre ein Sieg aber durchaus drin gewesen.

Toptorjäger bleibt ein weiteres Jahr in der U19

Trotzdem ist man in Duisburg froh, die Klasse wieder einmal gehalten zu haben. Bei elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind die Zebras gesichert und dürfen auch in der kommenden Saison für die höchste Jugendspielklasse planen. Fest steht, dass Kapitän Maximilian Funk den MSV nach der Saison verlassen wird. Ein herber Verlust für die Meidericher. Hinzu kommt, dass kapp die Hälfte der Spieler vom Jahrgang 1999 ist und damit zur kommenden Saison aus der A-Jugend raus muss, darunter viele Leistungsträger. Fünf davon haben am Samstag in Oberhausen von Anfang an gespielt. Unter anderem Abwehrmann Pascal Kubina und Keeper Eduardo Dos Santos Haesler. Toptorjäger Jan Niklas Pia hingegen gehört dem jüngeren Jahrgang an und darf auch im nächsten Jahr weiter für die U19 auf Torejagd gehen. Die Mannschaft steht also erneut vor einem Umbruch.

Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit laufen also langsam aber sicher an. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, was Zu- und Abgänge betrifft, dann machen wir das. Aber wir schlafen nicht“, scherzte Vural, der noch keine genaueren Informationen zu den Planungen preisgeben wollte.