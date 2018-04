Die Laune war gut nach dem Sieg des ETB Schwarz-Weiß Essen im Nachholspiel gegen den VfB Speldorf (3:0).

Obwohl die Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper derzeit mit Personalsorgen zu kämpfen hat, gelang ein ordentlicher Auftritt, an den nun angeknüpft werden soll. Doch beim Abstiegskandidaten Cronenberger SC wartet keine einfache Aufgabe auf die Schwarz-Weißen, denn die Wuppertaler brauchen jeden Zähler.

„Das letzte Spiel beim SC habe ich noch in schlechter Erinnerung, als wir bei sengender Hitze verloren haben und sie sich gegen uns am letzten Spieltag gerettet haben“, denkt Wölpper zurück. Doch nun stehen die Vorzeichen anders, Cronenberg wartet seit drei Spielen auf einen Sieg.

Die Essener kommen dagegen mit breit geschwollener Brust und wollen auch im Bergischen auf Torejagd gehen. Allen voran Marvin Ellmann, der mit 27 Treffern und großem Abstand bester Schütze der Liga ist und auch schon den kommenden Gegner wieder ins Visier genommen haben dürfte. Für seinen Trainer geht es allerdings nicht nur um Punkte, sondern auch schon um die neue Saison. Wölpper will schauen wer sich anbietet und was mit der Mannschaft alles so möglich ist.

Die Planungen für die neue Spielzeit laufen bereits und es gibt positive Nachrichten aus dem schwarz-weißen Lager: „Wir haben mit zehn Leistungsträgern verlängert und drei richtig gute Leute an der Angel. Jetzt wollen wir sehen, wen wir aus dem aktuellen Kader behalten, damit wir eine schlagfertige Truppe auf die Beine stellen“, sagt Wölpper. Dieser Truppe fehlen im Moment allerdings ein paar Spieler, Kapitän Sebastian Michalsky und Maximilian Güll fallen weiterhin verletzt aus.