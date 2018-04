Eigentlich hatte sich der Bonner Trainer Daniel Zillken mit der Niederlage seines Teams gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:3) in der Regionalliga West abgefunden.

Der Bonner SC musste gegen die Kleeblätter nach zwei siegreichen Partien wieder eine Niederlage hinnehmen. Im Sportpark Nord nahm man dies gelassen zur Kenntnis, auch wenn die Rheinlöwen gegen Rot-Weiß Oberhausen durchaus phasenweise die bessere Mannschaft waren. „Ich glaube wir waren in der Summe dem 1:1 näher, als Oberhausen dem 2:0“, betonte Bonn-Trainer Daniel Zillken nach dem Spiel. Doch anstelle des Ausgleichs musste seine Mannschaft kurz vor dem Ende erst den zweiten und dann auch noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Der Endstand: 0:3 aus Sicht des BSC.

Dennoch ist die Niederlage kein großer Beinbruch im Abstiegskampf. Dafür holte der Sportclub in den vergangenen Partien wichtige Zähler. „Wenn wir gesagt hätten, dass wir in den letzten drei Spielen sechs Punkte holen, hätte das wohl jeder unterschrieben. Wir sind weiterhin in Schlagdistanz“, erklärte Zillken, dessen Mannschaft weiterhin einige Nachholspiele in der Hinterhand hat.

So schien es auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ruhig zu bleiben. Beide Trainer wünschten sich alles Gute, doch dann hatte Daniel Zillken doch noch ein Anliegen. „Der Platz ist in keinem guten Zustand. Der sieht von oben zwar ganz gut aus, aber sie laufen wie auf Eiern darüber“, betonte der Bonner Trainer und begann sich in Rage zu reden: „Es ist für mich unfassbar, dass wir in der Regionalliga spielen und dass dann unter der Woche Schulmeisterschaften stattfinden. Das hat mit Regionalliga nichts zu tun!“ Die Stadt Bonn hatte unter der Woche den Sportpark Nord zur Verfügung gestellt und damit den 50-Jährigen verärgert.

Einen vermeintlichen Vorteil sah der Übungsleiter nicht im beschädigten Geläuf. „Jetzt kann man zwar immer wieder sagen, dass eine Mannschaft, die unten drin steht, vielleicht besser ist, wenn der Platz schlecht ist, aber nein, ich bin Fußballtrainer und ich will Fußball spielen“, tobte der Bonner Trainer und erklärte abschließend: „Da habe ich kein Verständnis für.“