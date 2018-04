DFL und DFB schickten ihre Bescheide in den Lizenzierungsverfahren. Wie MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt erklärte, entsprachen die Antworten den Erwartungen der Meidericher.

An diesem Wochenende ist beim MSV Duisburg viel los. Am Freitag die letzte Runde im Kentsch-Prozess in Düsseldorf, am Sonntag das Zweitliga-Fußball-Spiel beim FC Erzgebirge Aue, in dem die Zebras ihre Talfahrt stoppen wollen. Zwischendurch gab es auch noch Post aus Frankfurt. DFL und DFB schickten ihre Bescheide in den Lizenzierungsverfahren. Wie MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt erklärte, entsprachen die Antworten den Erwartungen der Meidericher.

Vom Tabellenstand wird abhängig sein, wie hoch die Fernsehgelder ausfallen

Eine Antwort auf den Erstliga-Antrag erhielt der MSV übrigens nicht. Die Sache hat sich sportlich erledigt. Für die beiden anderen Ligen – darin hat der MSV ja Übung – wird es einmal mehr darum gehen, Lücken zu schließen.

Wie groß die Lücke für die zweite Liga sein wird, entscheidet sich erst mit dem letzten Spieltag. Vom Tabellenstand wird abhängig sein, wie hoch die Fernsehgelder ausfallen. Es geht also nicht nur darum, „über dem Strich“ zu stehen, sondern auch um einen möglichst guten Tabellenplatz. Bis zum 23. Mai wird der MSV nachbessern können. Im Drittliga-Szenario bliebe bis zum 29. Mai Zeit. Dieses Unterfangen wäre auch wesentlich schwieriger als beim Klassenerhalt.