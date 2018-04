Die SG Wattenscheid 09 steht kurz vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der SV Rödinghausen im Lohrheidestadion.

Am Freitag feierte Farat Toku seinen 38. Geburtstag. Er selbst gibt nicht viel auf seinen Ehrentag – aber natürlich freut er sich über Glückwünsche. Geschenke aber würde er lieber selbst verteilen. In Form von Pausen und Erholung. Doch das gibt die Situation vor dem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag (14 Uhr) noch nicht her. Der Trainer der SG Wattenscheid 09 braucht seine erste Elf.

Abschätzig darf das gegenüber den Spielern, die bislang gar nicht oder nur sehr selten zum Einsatz gekommen sind, nicht interpretiert werden. „Wir haben einen Stamm gefunden, der in der gesamten Saison kontinuierlich auf einem hohen Niveau gespielt hat. Aber es waren auf den einzelnen Positionen oft hauchdünne Entscheidungen“, erklärt Toku.

Die beiden ehemaligen Wattenscheider Juniorenspieler Chang Kim zum Beispiel, oder aber auch Torhüter Hendrik Zimmermann sollen bald Spielanteile bekommen. Wenn die Nullneuner endlich gerettet sind.

Drei, vielleicht vier Punkte sollten endgültig für Ruhe Sorgen. Das gibt die Konstellation der letzten Spieltage her. „Wenn wir dieses Ziel erreichen, ist das überragend“, sagt Toku. Schließlich spiele seine Mannschaft eine Saison, in der jeder Spieler über seine Grenzen gehen musste. Das gilt auch und im Besonderen für die zurückliegenden Tage.

Englische Woche steckt in den Knochen

„Die Englische Woche steckt uns noch in den Knochen“, erklärt der 38-Jährige. Nur zwei Tage lagen zwischen der 1:3-Niederlage beim Wuppertaler SV und dem Aufeinandertreffen mit dem Dorfklub aus Rödinghausen.

Ein Team, das mit finanziellen Mitteln eines Küchen-Herstellers unterstützt wird – und damit per se schon ganz andere Möglichkeiten hat als die Schwarz-Weißen. „Wir Wattenscheider müssen wieder alle Kräfte bündeln“, fordert Toku und spricht damit auch die Fans an.

„Wenn die Jungs müde Beine haben – und das ist ja momentan so, müssen die Fans sie von außen aufmuntern. Das tut dann immer gut.“

Jeffrey Obst und Matthias Tietz bleiben von den körperlichen Strapazen verschont. Zwar trainieren beide nach ihren Verletzungen an Hüfte (Obst) und Auge (Tietz) wieder mit der Mannschaft, sind aber keine Option für einen Einsatz. Auch Predrag Stevanovic wird noch nicht zum Einsatz kommen. Daniel Neustädter fällt ebenfalls aus.