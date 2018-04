Die Fans von Rot-Weiss Essen warten auf den ersten externen Zugang für die neue Saison. Bis der erste Neue offiziell vorgestellt wird, könnten noch ein paar Tage vergehen.

RWE-Sportdirektor Jürgen Lucas befindet sich aktuell in intensiven Gesprächen mit den eigenen Spielern, deren Verträge auslaufen - wie beispielsweise Timo Becker und Jan-Steffen Meier.

Es ist kein Geheimnis, dass RWE die beiden Defensivspezialisten halten will. "Wir befinden uns in Gesprächen und wir sind auch in beiden Fällen positiv gestimmt. Aber die Ergebnisse der Gespräche sind noch offen", sagt Lucas. Eigengewächs Becker, der in der U17 vom Schalke an die Hafenstraße wechselte, spielte sich in dieser Saison in der Vordergrund. Der 21-Jährige absolvierte 23 Pflichtspiele und kämpfte sich in die Stamm-Mannschaft.

Meier (25), der mittlerweile mit 162 Regionalligaspielen (fünf Tore, sieben Vorlagen) ein gestandener Viertligaspieler ist, soll ebenfalls in der Saison 2018/19 weiter für RWE spielen. Neben Becker und Meier sind aktuell noch Boris Tomiak, Hervenogi Unzola, Dennis Malura, Simon Skuppin sowie die Stürmer Roussel Ngankam und Kamil Bednarski ohne Arbeitspapier für die neue Serie.

Einigung mit externen Zugängen

Nach Benjamin Baier und Cedric Harenbrock wären Becker und Meier die Spieler Nummer drei und vier aus dem aktuellen Kader, die ihre Verträge in Essen verlängern würden. Neben den Baustellen im aktuellen Kader, arbeitet der RWE-Sportchef natürlich auch an externen Zugängen. Mit dem einen oder anderen Spieler ist sich Rot-Weiss Essen auch schon einig. "Wir können aber nicht alles sofort veröffentlichen. Denn die Spieler, der abgebende Verein, müssen damit einverstanden sein. Manchmal muss man sich ein wenig gedulden. Aber ich kann alle Fans beruhigen: Wir sind auf einem richtig guten Weg, was den Kader für die kommende Saison angeht."

Verträge über die Saison hinaus haben folgende Spieler:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019