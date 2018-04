Bei der U21 des 1. FC Köln läuft alles auf einen großen Umbruch im Sommer hinaus. Auch die Zukunft des Trainers Andre Pawlak ist noch ungewiss.

Der A-Lizenzinhaber Pawlak besitzt zwar in Köln noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Aber: Letztendlich entscheidet die Vereinfsührung, welche U-Mannschaft der gebürtige Recklinghäuser betreuen wird. Denn der Pawlak-Kontrakt ist an die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum des designierten Bundesliga-Absteigers gekoppelt. Neben Pawlak werden in der neuen Saison wohl auch Stefan Ruthenbeck, Kevin McKenna (beide aktuell für die Profis des FC tätig) und Patrick Helmes (aktuell Co-Trainer in Erfurt, Vertrag in Köln bis 2021) wieder zum FC-Unterbau zurückkehren und ihre Arbeit fortsetzen. Denn alle genannten Trainer haben noch gültige Kontrakte in Köln. Wer, welche Mannschaft trainieren wird, steht jedoch noch nicht fest.

14 Verträge laufen aus

Wie der U21-Kader der Kölner in der nächsten Regionalliga-Saison aussehen wird, ist auch noch ungewiss. Mit Sven Bacher, Jannick Theißen, Filip Kusic, Leander Siemann, Michael Hasemann, Lucas Surek, Marius Laux, Jonas Hildebrandt, Anas Ouahim, Stanley Ratifo, Manfredas Ruzgis, Miro Kovacic, Timo Braun und Jens Bauer laufen gleich. "Ich bin in die aktuellen Vertragsgespräche mit den Spielern involviert. Es wird einen großen Umbruch geben und einige Jungs werden uns verlassen", verrät der 47-jährige Pawlak.

Nach RevierSport-Informationen werden mit Theißen, Kusic, Hasemann, Surek, Hildebrandt, Bauer, Kovacic, Ouahim und Ratifo neun Spieler den FC verlassen. Ouahim wird mit dem Karlsruher SC in Verbindung gebracht. Die Badener waren schon im Winter an dem Mittelfeldspieler interessiert. An Stürmer Ratifo sollen der Hallesche FC und 1. FC Kaiserslautern interessiert sein. An Kusic, Hildebrandt und Kovacic sollen mehrere Zweit- und Drittligisten dran sein.

Acht Spieler rücken aus der U19 auf

Mit U19-Kapitän Marvin Rittmüller, Jan Christoph Bartels, Calvin Brackelmann, Leon Augusto, Kenan Akalp, Kaan Caliskaner sowie Brady Scott und Nebiyou Perry, die schon in dieser Saison im Regionalliga-Kader zum Einsatz kamen, werden acht aktuelle U19-Spieler in der Regionalliga-Kader 2018/19 des 1. FC Köln II aufrücken.