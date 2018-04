Eintracht Rheine trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen davon.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei Ahlen diesmal Nieddu, Oberwahrenbrock und Nait Merabet für Abdallah, Meschede und Alisic auf. Der FCE setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf. Kevin Grewe nutzte die Chance für Eintracht Rheine und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Justin Perschmann von RWA den Platz. Für ihn spielte Bilal Abdallah weiter (50.). Mit dem Schlusspfiff durch Waldemar Stor stand der Auswärtsdreier für Rheine. Rot Weiss Ahlen wurde mit 1:0 besiegt.

Trotz der Niederlage behält Ahlen den elften Tabellenplatz.. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück. Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt der FCE den neunten Platz in der Tabelle ein. Schon am Sonntag empfängt RWA Westfalia Herne, während Eintracht Rheine am selben Tag gegen die Hammer SpVg das Heimrecht hat.