Gegen den Heisinger SV holte sich der TC Freisenbruch eine 1:4-Schlappe ab.

Heising ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte sich Freisenbruch als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Die Formation des letzten Spiels stellte der Aufsteiger diesmal auf drei Positionen um. Für Hesseling, Feld und Schadhof spielten Cronberger, Simpson und Verfürden. Mike Dzierzon trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:0 des HSV sorgte Phillip Niclas Hußmann, der in Minute 23 zur Stelle war. Die 100 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Timo Schmidt noch einmal zu: 3:0 stand es nun aus Sicht des Gastes (42.). Der Tabellenführer hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Zum Seitenwechsel ersetzte Michel Buschmann vom TC Freisenbruch seinen Teamkameraden Kieran Lucas Simpson. Niklas Nadolny vollendete zum vierten Tagestreffer in der 54. Spielminute. Freisenbruch kam kurz vor dem Ende durch Colin Thomas zum Ehrentreffer (89.). Am Schluss gewann der Heisinger SV gegen den TC Freisenbruch.

Freisenbruch klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz.

Heising ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den TC Freisenbruch verbuchte man bereits den 21. Saisonsieg. Mit beeindruckenden 85 Treffern stellt der HSV den besten Angriff der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. 16 Spiele ist es her, dass die Heisinger zuletzt eine Niederlage kassierte. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Freisenbruch zur Essener SG 99/06, während der Heisinger SV am selben Tag bei Fortuna Bredeney antritt.