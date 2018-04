Durch ein 4:1 holte sich der SV Sodingen zu Hause drei Punkte.

Der Gast FC Frohlinde hat das Nachsehen.

Der Gastgeber nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Ajeti statt Freiyni. Auch der FC Frohlinde tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Lauth und Wohlfarth für Ayaz und Liskunov in der Startformation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Dennis Lauth von Frohlinde den Platz. Für ihn spielte Dietrich Liskunov weiter (53.). Nach 68 Minuten bejubelten die 70 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den Gast durch Mario Djordic. Nico Brehm trug sich in der 81. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dass Sodingen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Freiyni, der in der 84. Minute zur Stelle war. Julian Kaminski schoss die Kugel zum 3:1 für den SV Sodingen über die Linie (85.). Serdar Yigit überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Sodingen (87.). Am Ende verbuchte die Sodinger gegen den FC Frohlinde die maximale Punkteausbeute.

Im Tableau hat der Sieg des SV Sodingen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Die Offensive von Sodingen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 65-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Frohlinde gelang dies heute nicht besonders gut. Der SV Sodingen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 15 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage behält der FC Frohlinde den elften Tabellenplatz. Mit insgesamt 49 Zählern befindet sich Sodingen voll im Fahrwasser. Die Formkurve von Frohlinde dagegen zeigt nach unten. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der SV Sodingen SV Horst-Emscher 08, während der FC Frohlinde am selben Tag beim VfB Günnigfeld antritt.