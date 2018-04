Rot-Weiß Oberhausen bastelt an seinem Kader für die kommende Saison. Tim Hermes gehört zu den Spielern, die der Verein halten will. Der Ex-Essener ist noch unschlüssig.

Immerhin auf einen Kracher dürfen sich die Fans des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen noch freuen. Am 21. Mai treten die Kleeblätter im Finale des Niederrheinpokals gegen den Erzrivalen Rot-Weiss Essen an, nach Informationen dieser Redaktion im Stadion Niederrhein. Der Sieger erreicht die Hauptrunde des DFB-Pokals. Eine brisante Konstellation.

Der Alltag in der Liga ist hingegen seit Monaten grau. RWO steckt im Niemandsland der Tabelle fest. Noch warten vier Meisterschaftsspiele, darunter die Generalprobe gegen RWE. Weitaus spannender ist derzeit die Frage, mit welchem Personal die Oberhausener in der kommenden Regionalliga-Saison an den Start gehen. Nach der erfreulichen Verlängerung von Sturmtalent Tarik Kurt stehen 13 Akteure für die neue Saison unter Vertrag. Dazu zählen neben Kurt Robin Udegbe, Krystian Wozniak, Yassin Ben Balla, Philipp Gödde, Jannik Löhden, Marvin Lorch, Kai Nakowitsch, Andreas Ogrzall, Dominik Reinert, Alexander Scheelen, Raphael Steinmetz und Jasper Stojan.

Zu den Spielern des aktuellen Kaders, die der Verein nach Vertragsablauf erneut binden möchte, gehört auch Tim Hermes. Der 26-jährige Linksverteidiger spielt eine gute Saison. 24 Regionalliga-Spiele absolvierte der ehemalige RWE-Spieler, der im Sommer 2015 von der Hafenstraße auf die Emscherinsel wechselte, in dieser Spielzeit. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. RWO möchte mit Hermes verlängern. "Er ist einer der Spieler, die wir halten wollen", betont Sportchef Jörn Nowak auf Nachfrage dieser Redaktion.

Auch Hermes selbst ist nicht abgeneigt, ein weiteres Jahr für die Rot-Weißen aufzulaufen. Im Gespräch mit RevierSport versichert der Blondschof, dass RWO "mein erster Ansprechpartner" ist. Eine Entscheidung seit aber noch nicht getroffen. "Ich habe noch kein konkretes Angebot von RWO erhalten", sagt er. "Grundsätzlich könnte es passen, ich fühle mich hier wohl. Aber alles andere muss natürlich auch stimmen", betont Hermes, der in Lünen wohnt.

Die Verhandlungen mit RWO oder anderen potenziellen Abnehmern wird der Linksfuß vorerst alleine führen. Hermes hat sich vor wenigen Tagen von seinem Berater getrennt. "Ich hatte das Gefühl, dass man sich nicht besonders für mich interessiert und meine Interessen nicht vertreten werden. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, es alleine mit meiner Familie zu regeln", erklärt er.

Wie alle anderen, die es mit den Oberhausenern halten, freut sich auf Hermes auf das Highlight der Saison. Vor drei Jahren standen sich RWE und RWO zuletzt im Finale des Niederrheinpokals gegenüber. Damals gewannen die Essener nach Elfmeterschießen. Hermes spielte damals auf der Seite des Siegers. Dies soll sich dieses Mal nicht ändern. Hermes: "Ich weiß, wie schön es ist, diesen Titel zu gewinnen." Mit dem Pokalsieg möchten die Oberhausener ihre durchwachsene Saison retten. Aktuell liegt RWO auf Platz acht. Zufrieden ist Hermes damit nicht: "Die Saison haben wir anders vorgestellt. Für den Aufstieg kommen aktuell nur zwei Vereine infrage. Etwas mehr hätte es aber schon sein sollen. Aus diesem Grund wollen wir nun für unsere Fans und uns den Pokal gewinnen."