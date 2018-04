Aus der eigenen Favoritenstellung konnte die Spvgg.

Sterkrade-Nord gegen den Gast kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 0:2-Niederlage. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Sterkrade-Nord. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Das Hinspiel hatte die Nordler mit 6:1 gewonnen.

Viktoria Buchholz nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Hoppe statt Mohr. Auch Sterkrade tauschte auf einer Position. Jagalski stand für Charlier in der Startformation. Tim Ramroth brachte die Spvgg. Sterkrade-Nord in der achten Minute ins Hintertreffen. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Den Vorsprung baute Buchholz dann in der Mitte der zweiten Hälfte aus. Ramroth traf in der 56. Minute zum 2:0. Am Schluss siegte der Gastgeber gegen Sterkrade-Nord.

Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt die Viktoria den 17. Platz in der Tabelle ein. Viktoria Buchholz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 18 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Sterkrade macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Mit beeindruckenden 65 Treffern stellt die Sterkrader den besten Angriff der Landesliga Niederrhein 2, jedoch kam dieser gegen Buchholz nicht voll zum Zug. Die nächste Station der Viktoria am 22.04.2018 heißt der SV Sonsbeck. Die Spvgg. Sterkrade-Nord empfängt schon am Sonntag die SF Niederwenigern als nächsten Gegner.