Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – die Reserve des SC Paderborn 07 siegte mit 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Siegen bei Paderborn II mit 3:2 für sich entschieden.

Am Schluss schlug der SCP II die Sportfreunde Siegen mit 2:1.

In der Defensive drückt der Schuh bei Siegen, was in den 47 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz 14. Nach dem elften Spiel in Folge ohne Dreier wird der Absteiger nach unten durchgereicht. Die Sportfreunde musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Siegener insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Für den SC Paderborn 07 II geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der Gast bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten. Das nächste Mal ist die Sportfreunde Siegen am 22.04.2018 gefordert, wenn der TSV Marl-Hüls zu Gast ist. Für Paderborn II geht es schon am Samstag weiter, wenn man den SV Lippstadt 08 empfängt.