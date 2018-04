Gegen den SV Rödinghausen holte sich die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West eine 1:4-Schlappe ab.

Die Fortuna nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Lucoqui, Schneider, Kiesewetter und Can statt Galleski, Krafft, Stöcker und Oktay. Auch SV Rödinghausen tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Kalkan, Maerz, Bülter, Engelmann und Kunze für Latkowski, Steffen, Brosch, Kunze und Hippe in der Startformation.

Marius Bülter trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Beim 1:0 für die Gäste blieb es bis zur Pause. Mit einem Wechsel – Maximilian Hippe kam für Haktab Omar Traore – startete der Gast in Durchgang zwei. Moritz Montag ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Fortuna Düsseldorf II. Doch die Freude über den Ausgleich war nur von kurzer Dauer.

Bülter schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). In der 81. Minute erhöhte Christian Maerz auf 3:1. Janik Brosch legte in der 89. Minute zum 4:1 für SV Rödinghausen nach.

In der Tabelle liegt die Fortuna nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gastgeber die dritte Pleite am Stück. Die Fortunen musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Den letzten Sieg gab es für die Landeshauptstädter am 25. März - 3:0 zuhause gegen Erndtebrück. Mittlerweile hat die Fortuna drei Spiele mehr als Bonn auf dem ersten Abstiegsplatz - aber nur drei Zähler mehr. Aus eigener Kraft kann sich Düsseldorf nicht mehr retten.

Und jetzt diese Aufgabe vor der Brust: Das nächste Mal ist Fortuna Düsseldorf II am 22.04.2018 gefordert, wenn man beim KFC Uerdingen 05 antritt. Am 21.04.2018 reist der SVR zur nächsten Partie zu SG Wattenscheid 09.