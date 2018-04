Schalkes Trainer Domenico Tedesco ändert seine Mannschaft im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt nur auf einer Position im Vergleich zum 2:0-Derby-Sieg.

Anstelle von Yevhen Konoplyanka, der gegen die Borussia das Führungstor zum 1:0 erzielte, rückte der von Juventus Turin ausgeliehene Marko Pjaca in die Startformation. Auf der Bank halten sich neben Ersatz-Torwart Alexander Nübel die Feldspieler Weston McKennie, Max Meyer, Franco Di Santo, Yevhen Konoplyanka, Cedric Teuchert und Bastian Oczipka. Außenverteidiger Oczipka hatte im letzten Jahr noch mit Eintracht Frankfurt im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund (1:2) gestanden.

Für Schalkes Trainer Domenico Tedesco wäre ein möglicher Finaleinzug der bisher größte Erfolg seiner Trainer-Karriere. Der Deutsch-Italiener schiebt dieses Szenario aber komplett beiseite. „Letztes Jahr war ich mitten im Abstiegskampf mit Aue. Auch das war ein Privileg, dass ein Zweitligist einem 31-Jährigen die Chance gegeben hat, in der 2. Liga zu trainieren. In dieser Sekunde denke ich zu keinem prozentualen Bruchteil an mich und meine Karriere. Wir haben sehr viel zu tun, müssen sehr fokussiert sein. In fünf, sechs Wochen ist Sommerurlaub, dann habe ich vielleicht mal Zeit, nachzudenken“, so Tedesco.