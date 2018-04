Mit 2:0 schlug der FC Schalke 04 am Sonntag Borussia Dortmund im Revierderby.

Nach dem gefühlten 4:4-Sieg im Hinspiel geht die inoffizielle Ruhrgebietsmeisterschaft in dieser Saison damit klar an die Königsblauen. Dementsprechend prächtig war auch die Stimmung in der Schalker Arena am Sonntag, von der die Ultras Gelsenkirchen nun ein Video veröffentlicht haben – inklusive der Feierlichkeiten mit Trainer Domenico Tedesco in der Nordkurve.

Hier das Video: