Fußball-Landesligist SSV Buer hat die beiden ersten Zugänge für die kommende Saison verpflichtet.

Einer von ihnen ist Fabio Sardini, der die Riege der ehemaligen Spieler des SC Hassel an der Löchterheide vergrößert. Der 22-Jährige kam in dieser Spielzeit zu fünf Einsätzen in der Oberliga. Er soll das offensive Mittelfeld verstärken.

Für das Tor ist Kevin van Holt von den Sportfreunden Stuckenbusch aus der Bezirksliga vorgesehen. Er ist 27 Jahre alt und spielte zuvor für die Spvgg Erkenschwick. Parallel dazu haben die Bueraner die Laufzeit der Verträge mit Fabian Krieger, Marvin Sell, Lucas Keysberg, Jan Trampe, Mike Rogowski, Jan Heimerl, Daniel Moritz und Enes Aldirmaz verlängert.