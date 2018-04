Die A-Juniorenfußballer des FC Schalke 04 haben ganz souverän das Halbfinale im Westfalenpokal erreicht.

Der Titelverteidiger und Spitzenreiter der U19-Bundesliga West setzte sich mit 5:0 beim Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld durch.

Bereits zur Pause führten die Schützlinge von Norbert Elgert mit 4:0. Florian Krüger in der 13. und Jason Ceka in der 17. Minute schossen zügig eine 2:0-Führung heraus, die erneut Krüger (37.) sowie Benjamin Goller (42.) ausbauten. „Die erste Halbzeit war sehr souverän und auch in der Höhe verdient“, sagte der Schalker Cheftrainer.

Die Ostwestfalen waren zwar engagiert, doch nutzten die Königsblauen die Schwächen der Gastgeber gnadenlos aus. Nach dem Seitenwechsel setzte Phil Beckhoff den Schlusspunkt zum 5:0 in der 67. Minute. „Ein hochsouveräner, sehr motivierter Auftritt“, sagte Norbert Elgert. „Das haben wir in der Englischen Woche richtig gut gemacht.“ Der Coach rotierte auf der einen oder anderen Position und nahm nach dem Seitenwechsel noch einige Wechsel vor.

Im Halbfinale, das für Mittwoch kommender Woche, 25. April, 18 Uhr, angesetzt ist, müssen die Königsblauen erneut reisen. Bei dem Duell SV Lippstadt 08 gegen Schalke 04 kommt es zur Neuauflage des Vorjahresendspiels.