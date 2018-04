Bei Borussia Mönchengladbach II geht eine Ära zu Ende. Oliver Stang verlässt die Gladbacher Reserve nach sechs Jahren. Sein Nachfolger ist bereits im Anflug.

Kapitän Stang verlässt nach sechs Jahren die Regionalliga-Mannschaft der Mönchengladbacher. Der 29-jährige Abwehrchef der Borussia wird ab dem 1. Juli für den Südwest-Regionalligisten Spielvereinigung Elversberg auflaufen.

Der Innenverteidiger wurde bei der Borussia ausgebildet und stieß 2007 zur U23. Zwei Jahre später schloss sich Stang dem VfL Osnabrück an, anschließend spielte er für Eintracht Trier, ehe er zur Saison 2012/2013 zu Borussia zurückkehrte. In der laufenden Spielzeit bestritt der Routinier bislang 19 Spiele in der Regionalliga West und erzielte er dabei drei Treffer. Insgesamt kommt der 29-Jährige auf 249 Regionalligaspiele (21 Tore) für den Klub vom Niederrhein. Zudem bestritt Stang in der Saison 2014/15 die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga mit Borussia. "Oliver Stang ist ein verdienter Spieler. Als einer der drei Routiniers war er während seiner Zeit bei Borussia immer eine der Säulen der Mannschaft und als Ansprechpartner für die jüngeren Spieler hat er in den letzten Jahren auch immer wieder zur Entwicklung dieser beigetragen", sagt Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Roland Virkus auf der Homepage des Bundesligisten.

Verstärkung aus der 3. Liga

Wie RevierSport erfuhr, wird die Borussia nach Stangs Abgang wieder einen Routinier verpflichten. Die Mönchengladbacher sind sich nach unseren Informationen mit Markus Pazurek einig. Virkus wollte sich auf Nachfrage dieser Redaktion zu dieser Personalie nicht äußern.

Pazurek ist aktuell Stammspieler beim SC Fortuna Köln. Für den Drittligisten bestritt der Verteidiger in dieser Serie 31 Begegnungen (zwei Tore). Pazurek der sowohl als Link- als auch Innenverteidiger eingesetzt werden kann, kam im Sommer 2013 vom 1. FC Saarbrücken nach Köln. In fünf Jahren absolvierte er 149 Pflichtspiele (13 Tore) für die Fortuna. In Mönchengladbach soll er Stangs Rolle als Abwehrchef einnehmen. In der jüngeren Vergangenheit holte die Borussia bereits mit Thomas Kraus einen weiteren gestandenen Spieler von der Kölner Fortuna.