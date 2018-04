Eintracht Frankfurt hat sich am Tag des DFB-Pokal-Halbfinales im Stadion des Regionalligisten Rot-Weiss Essen auf das Spiel beim FC Schalke 04 vorbereitet.

Ein großes Geheimnis ist es nicht, dass der FC Schalke 04 in Essen keine großen Sympathien genießt. Spätestens seit dem Bundesliga-Skandal der Saison 1970/71, als Rot-Weiss Essen unter anderem aufgrund eines von Schalker Spielern verkauften Spiels absteigen musste, gehört Königsblau in der Nachbarstadt nicht zu den bevorzugten Farben, wenn es um Fußball geht.

Obwohl beide Vereine schon seit einigen Jahren drei Ligen trennen, gehören Frotzeleien und hämische Kommentare von Seiten der Essener weiterhin zum guten Ton. So hat es sich der Regionalligist wenige Stunden vor dem zweiten DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr, ARD, Sky) nicht nehmen lassen, gegen den Erzrivalen zu sticheln.

Am Tag des Spiels durfte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ihr Abschlusstraining vor dem Pokalkracher im Stadion Essen absolvieren. Dies teilten die Essener auf ihrem offiziellen Twitter- und Facebook-Account mit. "Die Eintracht aus Frankfurt war heute vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Blauen aus Herne-West zu Gast an der Hafenstraße. Unter Rot-Weissen hilft man sich schließlich gerne!", ließen die Essener verlauten.

Der Viertligist machte keinen Hehl daraus, wem er am Mittwochabend den Einzug in das DFB-Pokalfinale in Berlin wünscht: "Da kann heute Abend eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir drücken euch die Daumen für den Finaleinzug!"

Der Sieger des Spiels trifft im Endspiel, das am 19. Mai in der Hauptstadt ausgetragen wird, auf den FC Bayern München. Der Rekordmeister sicherte sich am Dienstagabend das erste Finalticket. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes feierte bei Bayer Leverkusen einen überzeugenden 6:2-Kantersieg.