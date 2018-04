Die Regionalliga-Lizenz haben die Sportfreunde Baumberg nicht beantragt, die Kaderplanungen laufen dennoch auf Hochtouren.

So steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Vom abstiegsbedrohten VfR Krefeld-Fischeln wechselt Dominik Oehlers an die Monheimer Sandstraße. Der Mittelstürmer konnte sich in dieser Saison bereits elfmal in die Torschützenliste eintragen. Ausgebildet wurde der 21-Jährige beim Fischelner Lokalrivalen KFC Uerdingen, ehe es ihn in die U23 des FC Schalke 04 zog. Seit 1. Januar 2017 stand Oehlers bei den Fischelnern unter Vertrag.

Des Weiteren haben zwei Spieler ihre Verträge beim DFB-Pokalteilnehmer der Saison 2013/14 verlängert. Jörn Zimmermann bleibt den Sportfreunden für ein weiteres Jahr erhalten, genauso wie Lukas Fedler. Die beiden Defensiv-Spieler kamen zum Saisonbeginn vom FC Kray nach Monheim und konnten sich auf Anhieb als Stammspieler beim Oberliga-Tabellenzweiten etablieren.