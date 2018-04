Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: So lautet das Traumfinale im Niederrheinpokal-Wettbewerb 2018/19. Der Austragungsort steht auch fest.

Wie RevierSport erfuhr, soll das Finale zwischen den Nachbarn aus Oberhausen und Essen am Pfingstmontag (21. Mai, Uhrzeit noch offen) im Stadion Niederrhein steigen. Wolfgang Jades, Spielleiter des Niederrheinpokals, war am Mittwochmittag für RS telefonisch nicht zu erreichen.

Oberhausens Sportlicher Leiter Jörn Nowak hat noch keine offizielle Mitteilung des Verbandes bezüglich des Endspiel-Ortes erhalten, sagt aber gegenüber dieser Redaktion: "Wie ich gehört habe, kann ja zu dem Zeitpunkt im Stadion Essen gar nicht gespielt werden. Ein Umzug nach Duisburg würde beispielsweise aufgrund Logistik und Sicherheit keinen Sinn machen. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Finale bei uns in Oberhausen steigt. Das hoffen wir natürlich auch. Bis zum 21. Mai sollte dann auch die neue Tribüne der RWO-Fans eingeweiht werden. "Davon gehen wir aus", sagt Nowak.

Das Stadion Essen steht wegen der Konzertvorbereitungen der Düsseldorfer Punkrock-Band "Die Toten Hosen" (Konzerte am 24. und 25. Mai) nicht zur Verfügung.

Rot-Weiß Oberhausen war am Dienstagabend durch ein spektakuläres 5:4 (3:1) gegen den Landesligisten FSV Duisburg ins Endspiel eingezogen. Tarik Kurt, der erst am Dienstagmittag einen neuen Zweijahresvertrag in Oberhausen unterschrieb, erzielte dabei vier Treffer. Rot-Weiss Essen löste bereits am 24. März durch einen 5:0 (0:0)-Kantersieg über den Oberligisten TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld das Final-Ticket.

Schon am nächsten Freitag (27. April, 19.30 Uhr, Stadion Niederrhein) gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das Endspiel am Pfingstmontag. Dann empfängt RWO nämlich RWE in der Regionalliga West zum Punktspiel. Das Hinspiel an der Essener Hafenstraße endete 1:1-Remis.