Neben dem Kölner Jonas Hector links könnte auch auf der gegenüberliegenden Abwehrseite künftig ein neuer Mann für Borussia Dortmund auflaufen.

Streng genommen ist Borussia Dortmund in den nächsten Jahren auf den beiden Außenverteidigerpositionen ja noch versorgt. Lukasz Piszczek, auf der rechten Seite für die Abwehrarbeit zuständig, hat erst neulich seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten verlängert und will nach dessen Ablauf 2020 seine Profikarriere beenden. Marcel Schmelzer, Kapitän des BVB und auf der linken Seite im Einsatz, steht sogar noch ein Jahr länger unter Vertrag. Dass die Schwarz-Gelben allerdings trotzdem Handlungsbedarf auf beiden Positionen haben, ist nicht erst seit der desillusionierenden Derbyleistung gegen Schalke am vergangenen Sonntag klar geworden.

„Sie werden im Sommer sicher den ein oder anderen Transfer machen“, sagt der frühere Dortmunder Trainer Ottmar Hitzfeld in der Sportbild. „In der Defensive ist die Mannschaft nicht so stabil, wie sie als Herausforderer von Bayern München sein müsste.“ Der benötigte Ersatz für Schmelzer könnte eine kurze Anreise haben: Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, steht Nationalspieler Jonas Hector vom designierten Erstliga-Absteiger 1. FC Köln unmittelbar vor einem Wechsel zum BVB.

Für den 28-Jährigen, der in den Plänen von Bundestrainer Joachim Löw für die Weltmeisterschafts-Endrunde im Sommer in Russland für links hinten eine entscheidende Rolle spielt, würde wohl eine Ablöse in Höhe von 8 Millionen Euro fällig. Nach Informationen dieses Portals ist es aber noch nicht so weit, dass man von einer Einigung sprechen könnte.

Handlungsbedarf besteht allerdings auch auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Piszczek als ab Anfang Juni dann 33-Jähriger nicht mehr die große Zukunft darstellt. Laut Sportbild hat Borussia Dortmund die Fühler nach Mitchell Weiser ausgestreckt. Der Herthaner wird am Samstag 24 Jahre alt und wäre wohl für knapp 12 Millionen Euro zu haben. Bisher galt Bayer Leverkusen als aussichtsreichster Abnehmer für Weiser, angeblich liegt dem Spieler ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Weiser soll sich allerdings beim BVB besser vorstellen können, dauerhaft in der Champions League zu spielen. Danach sieht es ja zumindest für die kommende Spielzeit derzeit ja noch aus für Schwarz-Gelb.