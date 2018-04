Borussia Dortmund fliegt zweimal in die USA. Im Mai eröffnet der BVB ein Stadion in Los Angeles, im Juli bestreitet er drei Spiele.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reist in den kommenden drei Monaten zweimal in die USA. Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Im Mai dauert der Aufenthalt in Los Angeles nur wenige Tage. Nach einem öffentlichen Training auf dem Campus der University of California (UCLA) am 20. Mai tritt der BVB zwei Tage später um 4 Uhr MESZ (19 Uhr Ortszeit) auf den neu gegründeten Klub Los Angeles FC - und das zur offiziellen Eröffnung des Bank of California Stadium.

Etwas länger dauert die USA-Reise im Juli. Der BVB nimmt am International Champions Cup (ICC) teil und trifft auf drei internationale Spitzenklubs. Erster Gegner ist in Chicago am Freitag, 20. Juli, der englische Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola (Anstoß: 20.05 Uhr Ortszeit, 5.05 Uhr MESZ). Am 22. Juli geht es in Charlotte gegen den FC Liverpool mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp (Anstoß: 16.05 Uhr Ortszeit, 1.05 Uhr MESZ). Letzter Gegner ist am 25. Juli in Pittsburgh Benfica Lissabon (Anstoß: 20.05 Uhr Ortszeit, 5.05 Uhr MESZ). Eine besondere Reise ist dies für Christian Pulisic, aktuell US-Fußballer des Jahres.

BVB-Boss Watzke: "Das ist eine Auszeichnung"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnet die Einladung zum ICC als „eine Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen. Mehr und mehr zu einem festen Bestandteil dieser Turnierserie der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballklubs der Welt zu werden, unterstreicht den hohen Stellenwert von Borussia Dortmund“.