Oberligist Rot Weiss Ahlen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Neben Justin Mingo wechseln zur kommenden Saison zwei weitere Akteure in die Wersestadt.

Neben dem ehemaligen Essener Justin Mingo hat RWA Sebastian Stroemer verpflichtet. Der 25-Jährige kehrt im Sommer vom SC Roland zurück nach Ahlen, von wo aus er 2016 nach Roland gewechselt war.

Der Sportliche Leister Joachim Krug über die Rückholaktion: „Sebastian kennt unseren Verein natürlich in- und auswendig. Er ist daher ein Zugang, der keine Eingewöhnungszeit braucht, zudem in der Defensive flexibel einsetzbar. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der neuen Saison wieder weiterhelfen kann.“

Weiterer Zugang: Kim Völkel kommt

Außerdem wechselt Kim Völkel in die Wersestadt. Damit bekommt die Mannschaft von Trainer Michael Schrank zur kommenden Spielzeit einen Akteur, der im Mittelfeld zuhause ist und dort auf mehreren Positionen flexibel eingesetzt werden kann. Schrank kennt Völkel aus gemeinsamen Zeiten beim TSV Marl-Hüls.

Aktuell spielt Kim Völkel beim DSC Wanne-Eickel. Schrank: „Er ist ein sehr spielintelligenter und zweikampfstarker Spieler. Ein Junge wie Kim kann jeder Oberligamannschaft weiterhelfen. Ich bin sehr glücklich, dass er sich für Ahlen entschieden hat.“