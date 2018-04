Die Spvvg. Sterkrade-Nord befindet sich mitten im Aufstiegskampf der Landesliga. Dass in Oberhausen von der Oberliga geträumt werden darf, ist ein großer Verdienst eines Stürmers.

Denn die Sportvereinigung hat einen echten Bomber in ihren Reihen. Oguzhan Cuhachi erzielte in 25 Ligaspielen 22 Treffer und führt die Torjägerliste der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein deutlich vor Rhedes Simon Lechtenberg und Scherpenbergs Maximilian Stellmach (beide 16 Tore) an.

Dass der 27-jährige Cuhachi mitten im Aufstiegskampf nahezu täglich Anrufe von diversen Interessenten erhält, wundert bei dieser Torquote nicht. "Ich habe viele Anrufe und auch schon konkrete Angebote von Ober- und Landesligisten erhalten. Aber aktuell konzentriere ich mich voll und ganz auf die nächsten Spiele mit Sterkrade. Wir haben noch ein großes Ziel vor Augen", betont der Umworbene, der auch einige sehenswerte Treffer mit seiner linken Klebe außerhalb des Strafraums erzielte. An dem in Dinslaken wohnhaften schussstarken Angreifer sollen nach RS-Informationen neben den Landesligisten TSV Meerbusch, FSV Duisburg und 1. FC Kleve auch die Oberliga-Vertreter SV Schonnebeck, Schwarz-Weiß Essen und 1. FC Bocholt Interesse bekunden.

Doch wer weiß: Vielleicht gewinnt dieses irre Tauziehen um den Landesliga-Bomber am Ende doch noch Sterkrade-Nord. Denn die Oberhausener haben noch den dritten Platz in der Landesliga im Visier. Dieser würde nach aktuellem Stand für das Aufstiegsspiel zur Oberliga gegen den Tabellen-Dritten der Staffel 1 genügen. Im Falle des Aufstiegs dürften sich Sterkrades Karten auf einen Verbleib Cuhachis stark verbessern. "Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich weiß, was ich an der Mannschaft und Trainer Markus Kowalczyk habe. Wenn ich wechsle, dann nur zu einem seriösen, ambitionierten Oberligisten. Ich renne nicht bei jedem Angebot weg, denn ich weiß zu schätzen, was ich an Sterkrade habe", erklärt Cuhachi, der im Sommer vom VfB Homberg an die Lütticher Straße gewechselt war.

Interessant: Cuhachi hat in seiner Vita bereits 124 Oberligaspiele (acht Tore, neun Vorlagen) stehen. Doch in der Vergangenheit wurde er in der Oberliga als Linksverteidiger oder auf der Sechser-Position eingesetzt. Seit dem 1. Juli spielt er unter Trainer Kowalczyk im Angriff - mit Erfolg.