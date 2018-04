Regionalligist Rot-Weiss Essen muss in den kommenden Monaten auf Leistungsträger Cedric Harenbrock verzichten, der sich im Gastspiel bei Viktoria Köln schwer verletzt hat.

Rot-Weiss Essens Mittelfeldspieler Cedric Harenbrock hat sich im Spiel bei Viktoria Köln (0:0) einen Kreuzbandriss zugezogen. Das gab der Verein auf seinem Twitter-Account bekannt.

"Das ist eine absolute Hiobsbotschaft: Cedric Harenbrock hat sich in der gestrigen Partie gegen Viktoria Köln einen Kreuzbandriss zugezogen und wird unserem RWE damit voraussichtlich sechs Monate fehlen", heißt es von Seiten des Vereins.

Harenbrock war in den schwierigen vergangenen Wochen einer der Leistungsträger im Team der Rot-Weissen und absolvierte in der laufenden Spielzeit 13 Partien, in denen ihm drei Tore gelangen.

Der 19-jährige Linksaußen wechselte erst zu Saisonbeginn von Bayer Leverkusens U19 an die Hafenstraße und hat erst kürzlich seinen Vertrag bis zum Sommer 2019 verlängert.