Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim Erzrivalen Schalke 04 fühlen sich die BVB-Fans ein weiteres Mal in dieser Saison von ihrer Mannschaft im Stich gelassen.

Borussia Dortmund spielt eine Saison, die vor allem für die treuen Fans der Schwarz-Gelben extrem anstrengend verläuft. Mit nur zwei Punkten aus der Champions League geflogen, im Europapokal gegen die Österreicher von Red Bull Salzburg gescheitert und zuletzt die Peinlich-Pleiten beim FC Bayern München und Erzrivalen FC Schalke 04.

Für BVB-Fan "Borussen Berni" ist das seit einigen Wochen Anlass, immer wieder mal eine lustige Tonaufnahme in die weite Fußballwelt zu schicken, in der er sich mit Leib und Seele über seinen BVB auslässt. Das hat er nun auch nach der Derby-Niederlage getan.

"Schmelzer, bei uns ist im Moment Zirkus Krone. Die suchen noch einen jungen Mann zum Mitreisen. Da kannst du deine Kapitänsbinde auch weiterhin tragen und die Tiere füttern." Dabei spielt der BVB-Fan auf die Leistungen des Kapitäns im Spiel gegen S04 und seinen Fehler vor dem 0:1 durch Yevhen Konoplyanka an.

Wer wissen will, welche Sprüche der "am Boden zerstörte" Borusse noch so zum Derby parat hatte, kann sich die gesamte Tonaufnahme nun auch bei YouTube anhören.