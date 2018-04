Westfalen-Oberligist Rot Weiss Ahlen hat für die kommende Saison Sebastian Stroemer verpflichtet.

Der 25-Jährige kehrt im Sommer vom SC Roland zurück nach Ahlen, von wo aus er 2016 nach Roland gewechselt war. Bis dahin hatte Stroemer, der schon im Jugendbereich bei RWA spielte, über 60 Pflichtspiele für die erste Mannschaft bestritten. Ahlens Sportlicher Leiter Joachim Krug über die Rückholaktion: „Sebastian kennt unseren Verein natürlich in- und auswendig. Er ist daher ein Neuzugang, der keine Eingewöhnungszeit braucht, zudem in der Defensive flexibel einsetzbar. In unserer letzten Oberligasaison 2014 / 2015 zählte er zu den Stammkräften und nahm eine wichtige Rolle auf dem Weg zum damaligen Regionalligaaufstieg ein. Wir sind davon überzeugt, dass er uns auch in der neuen Saison wieder weiterhelfen kann.“